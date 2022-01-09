Диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. В Москве не исключают такого сценария. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости". По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США по "гарантиям безопасности", если последние откажутся выслушивать аргументы России. "Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других стран НАТО, не должно быть никаких иллюзий по этому поводу", — заявил Рябков. Переговоры России и США состоятся в Женеве с 9 по 10 января; уже 12 января ожидается Совет Россия-НАТО в Брюсселе; дискуссии по линии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января. Напомним, РБК-Украина писала о том, что накануне переговоров США и России в Женеве – госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины. Также телеканал NBC со ссылкой на собственные источники в администрации президента США Джо Байдена – раскрыл подробности подготовки предложений со стороны Штатов для предстоящих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Между тем, в Москве рассчитывают "без пауз" договориться с США.