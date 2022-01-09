Сбой интернет-сервиса в Казахстане перерос в отключение в национальном масштабе. Это привело к большим убыткам для экономики страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NetBlocks. Сбои в национальном масштабе продолжаются на утро воскресенья, 9 января. Общенациональная связь наблюдалась только на 5% от обычного уровня, что усложняет работу СМИ. По мнению наблюдателей за соблюдением прав человека, продолжающиеся беспорядки поставили под угрозу общественную безопасность и оставили жителей страны без связи. Отмечают, что отключение интернета обошлось экономике Казахстана в 189 миллионов долларов. Напомним, 6 января у жителей Алма-Аты снова отключился доступ в интернет. Большое количество военной техники находится на въезде в город.