В Запорожской области пиротехники ГСЧС обезвредили 100-килограммовую авиабомбу. Ее 9 января обнаружили в селе Васильевка местные жители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram. Взрывоопасный предмет люди нашли в саду, когда выкорчевывали старые деревья. На место они вызвали спасателей. Специалисты идентифицировали находку как 100-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн. Они обезвредили ее в специально отведенном месте и с соблюдением техники безопасности. Отмечается, что спасатели дополнительно обследовали место опасной находки. Угроза местным жителям ликвидирована.

Фото: под Запорожьем нашли авиабомбу (t.me/dsns_telegram) Напомним, в Украине за половину 2021 года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 41 тысячи взрывоопасных предметов. Из них – 297 авиационных бомб.