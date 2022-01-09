Многие украинцы запасаются на зиму одним из главных овощей нашего рациона – картофелем. Но ближе к весне клубни начинают прорастать, теряют влагу, вес, сморщиваются, часть приходится выбрасывать. Об этом пишет Novate. Привычка хранить картофель в мешках и ящиках в подвалах и погребах осталась у нас с советских времен, когда зимой овощ был практически недоступен. Сейчас многие продолжают делать запасы, ведь в сезон сбора картофель дешевле. Объемы хранимых запасов уменьшились, но картофель прорастать весной не перестал. Простой бабушкин способ Обычно проблема ростков возникает при повышении окружающей температуры воздуха. При этом овощи даже становятся вредными, потому что в них скапливается токсический соланин. Но проблема решается просто, быстро и что важно – дешево. Еще наши бабушки использовали эту уловку, поэтому она проверена десятилетиями и эффективна. В ящик или мешок с картофелем необходимо положить два-три яблока. Дело в том, что фрукты выделяют этилен, прекращающий процесс прорастания пасленовых. Раньше мы писали, какой овощ на самом деле не нужно чистить от шкурки, хотя почти все мы ее снимаем. Также врач назвала копеечный овощ, замедляющий старение.