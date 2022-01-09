В результате беспорядков в Казахстане погибли трое детей. Они попали под обстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан" в Telegram. По словам уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, два трагических случая произошли 7 января. Вечером автомобиль с детьми попал под обстрел на площади Алматы. В машине было трое детей. 4-летняя девочка, ехавшая с дядей, погибла. Еще двое детей пострадали, 15-летняя девочка находится в реанимации с пулевым ранением. Днем 7 января в 13:30 огнестрельное ранение получил другой ребенок – 8-летняя девочка. В Казахстане подтверждена гибель троих детей. Напомним, в Казахстане количество задержаний близится к 6 тысячам. Еще в восемь утра сообщалось о 5135 случаях.