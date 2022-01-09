В субботу, 8 января, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеских действий военный получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр сделки Объединенных сил (ООС). Также обнаружен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения. Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ по минометам, гранатометам, стрелковому оружию. В частности, по данным штаба, пророссийские наемники вели обстрелы: в сторону Песков; в направлении Богдановки и Крымского; вблизи Станицы Луганской; недалеко от Новомихайловки. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. С начала суток, 9 января, нарушения не зафиксированы. Напомним, на утро 8 января зафиксировано три обстрела позиций украинских военных.