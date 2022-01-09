Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорывов на переговорах по "гарантиям безопасности" России, которые начнутся вечером 9 декабря в Женеве. При этом дипломат допустил возможность найти общий язык с Москвой по ряду вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. "Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", — сказал Блинкен. По его словам, в ходе встречи может быть достигнут прогресс в решении вопросов, вызывающих озабоченность у обеих сторон. Дипломат добавил, что это будет способствовать улучшению безопасности. "Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на взаимной основе", — добавил госсекретарь. Напомним, ранее в МИД России допустили, что диалог между США и РФ по поводу "гарантий безопасности" может ограничиться одной встречей. Отметим, вечером 9 января в Женеве начнутся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности". Американскую делегацию на переговорах возглавит заместитель госсекретаря США.