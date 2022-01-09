Теплый головной убор – обязательный атрибут и попутчик холодного времени года. Многие девушки убеждены, что шапки абсолютно им не идут и комбинировать их с образом очень тяжело. Чем же можно заменить шапку зимой? Дизайнер Андре Тан предложил в Instagram топ-5 вариантов головных уборов, которые станут хорошей альтернативой шапке. Капор Капор совмещается с любой одеждой. Следует обратить особое внимание на пару "капор+пуховик-одеяло". Это настоящий тренд сезона! Если переживаете за свою укладку – выбирайте неплотно прилегающий мягкий капор.

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official) Балаклава Многие путают балаклаву с капором, но это разные модели. Балаклаву лучше носить с гладко зачесанными волосами из-за того, что она плотно прилегает к голове. Она отлично гармонирует в обороте с объемной шубой из искусственного меха.

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official) Косынка Косынки из хлопка, меха и даже кожи смело становятся хитами продаж. Они отлично смотрятся с любым овалом лица. Сочетайте косынку с приталенным пальто, шубой, жакетом, платьем или даже с джинсами и грубыми ботинками.

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official) Панама Чтобы сделать этот головной убор универсальным, следует остановиться на спокойных оттенках и кастомизировать панаму в зависимости от повода: значки, модные цепочки и даже платки. Их можно надевать в качестве первого слоя, что особенно актуально в холода.

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official) Чепец После выхода в свет актрисы Эммы Коррин в Чепке от Miu Miu бледно-лимонного цвета популярность этого аксессуара стремительно пошла в гору. Этот головной убор смело можно сочетать с пальто-оверсайзом, лаконичным платьем в длине меди или даже юбкой с пайетками. За обувью – ботильоны на стойком каблуке или киттен-хилле.

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official) Напомним, ранее стилист-имиджмейкер Оксана Денисова рассказала, какие прически будут в моде в этом году. К слову, стилист Мария Московцева показала, какие сумки будут актуальны в 2022 году. Она представила самые топые вариаты, которые можно вписать в любой образ.