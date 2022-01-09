Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют провести видеоконференцию 10 января. Будут обсуждать ситуацию в Казахстане. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Коммерсант. Согласно информации пресс-службы премьер-министра Армении, действующего главы ОДКБ Никола Пашиняна, страны ОДКБ будут обсуждать ситуацию в Казахстане на фоне массовых протестов в стране.

В то же время, информацию о видеоконференции подтвердил и пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Да. Готовимся в понедельник", — отметил Песков. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Европейский Союз предлагает Казахстану помощь по урегулированию кризиса в стране. В то же время, в ОДКБ допустили увеличение количества миротворческого контингента.