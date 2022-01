Телескоп James Webb успешно завершил развертывание 21-футового зеркала, покрытого золотом. Теперь он направляется к точке Лагранжа. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

"Совместными усилиями с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством миссия Webb будет исследовать каждую фазу космической истории – от нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик Вселенной, которые можно наблюдать", – пишет пресс-служба NASA.

Отмечается, что перед запуском телескопа в космос его основные зеркала были составлены, чтобы поместиться в носовой конус ракеты Arianespace Ariane 5.

Это точка, в которой тело (в нашем случае James Webb) с незначительной массой, "будет ощущать" гравитационное влияние двух взаимосвязанных массивных тел, что будет давать ему возможность находиться в неизменной позиции относительно них. Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности обсерватории James Webb, почему она настолько важна для изучения Вселенной и почему ее запуск переносили в течение более 14 лет.