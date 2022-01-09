Армянский лаваш легко готовить дома на сковороде. Для тонкого хлеба понадобятся всего два основных ингредиента. Лаваш можно есть вместо хлеба, а можно заделывать в него любимую начинку. Конечно же такой восточный хлеб в разы вкуснее магазинного. Своими секретами приготовления поделилась фуд-блогер Alina FooDee. Ингредиенты: Мука – 350 г Кипяток – 200 г Соль – 1 ч. л. без горки Растительное масло – 2 ст. л.Пошаговое приготовление В муку добавить соль, растительное масло и кипяток (дать воде постоять 1-2 минуты после закипания). ложкой начать замешивать тесто. Когда оно немного остынет, можно продолжить замес теста руками. Положить тесто в пакет и отдохнуть 20 минут. Разделить на 10-12 равных частей. Раскатайте каждую часть в тонкий лаваш. Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Готовый лаваш хорошо сбрызнуть водой, накрыть пищевой пленкой (пергаментом или фольгой) и дать полежать минут 5-10. Раньше мы писали, как испечь медовик со сметанным кремом по рецепту наших бабушек. Также рассекреченный способ, как сделать омлет пышным, не добавляя в него соду.