Рождественские выходные продолжаются и если вы думаете посетить новогодние ярмарки или другие публичные места, где будет большое скопление людей, следует позаботиться о сохранении своих вещей. Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook рассказала, как не стать жертвой мошенников. Ведь обычно карманники "охотятся" в местах, где много людей, чтобы быть менее заметными. Как уберечься от воров в людных местах Если вы гуляете с сумкой или рюкзаком, то держите их в руках перед собой, поскольку на плече и на спине воры могут легко открыть их и достать ценные вещи. В людных местах старайтесь не доставать свой кошелек и не демонстрировать то, что в нем есть. В такие места тоже не стоит брать с собой большие суммы денег. Возьмите столько, сколько планируете потратить. Не кладите ценные вещи, телефоны, документы и ключи в наружные карманы одежды, сумок и рюкзаков. Лучше для этого использовать внутренние карманы или поясные сумочки. Будьте особенно бдительны, когда к вам подходит незнакомый человек, или кто-то прижимается в общественном транспорте и толпе. Если вы пользуетесь банковскими картами, то не храните в кошельке вместе с картой и ее пин-код. Напомним, в киевском супермаркете охранник помог вору обворовать покупателя. Ранее под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром.