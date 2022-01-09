В Британии, после инцидента с вооруженным мужчиной, проникшим на территорию Виндзорского замка — планируют повысить оборону королевского дворца. В скором времени он станет бесполетной зоной. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun. Начиная с 27 января, самолетам и беспилотникам будет запрещено пролетать над резиденцией королевы Британии Елизаветы II на высоте до 762 метров. Запрет будет действовать на расстоянии 2,25 километра от стен замка.

Соответствующие меры были применены в результате инцидента, когда злоумышленники с арбалетом проникли на территорию замка после публикации видеоролика "убей королеву" накануне Рождества.

Управление гражданской авиации со своей стороны отмечает, что запрет отвечает общественным интересам.

В случае нарушения воздушного пространства – в резиденцию будут направлены истребители. Напомним, РБК-Украина писала о том, как 26 декабря вооруженный мужчина проник на территорию замка королевы. В тот момент там Елизавета II праздновала Рождество.