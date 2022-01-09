Национальный банк Казахстана приостановил работу валютных обменных пунктов. Свое решение регулятор объяснил необходимостью обеспечения безопасности сотрудников и клиентов обменников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Национального банка Казахстана. "Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно прекращается", — говорится в релизе. Регулятор объяснил, что приостановка вводится для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов обменных пунктов. В Нацбанке страны уточнили, что в связи с нестабильной работой Интернета и проведением антитеррористической операции возобновление работы банковской системы будет производиться поэтапно. Напомним, на фоне протестов в Казахстане наблюдаются масштабные проблемы с Интернетом, что обошлось экономике страны почти в 190 млн. долларов. Отметим, что протесты в Казахстане продолжаются с начала января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким удорожанием автомобильного газа.