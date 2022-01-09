В Казахстане количество задержаний близится к 6 тысячам. Еще в восемь утра сообщалось о 5135 случаях. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Vласть о главном" Согласно данным ситуационного центра МВД Казахстана, в стране силовики задержали 5969 протестующих. Напомним, РБК-Украина писала о том, что по словам представителя МВД Казахстана, в страну 5 января якобы прибыли 20 тысяч хорошо вооруженных людей. ЕС со своей стороны предлагает помочь Казахстану в урегулировании кризиса. По словам Мейрхана Абдуманапова, одного из лидеров подавленной 6 января акции протеста в Алматы, силовики стреляли в митингующих на поражение.