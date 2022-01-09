В Швейцарии запретили военнослужащим пользоваться мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal. Власти позволили пользоваться только местной программой Threema. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Swissinfo. Одной из причин такого решения была "необходимость обеспечить информационную безопасность". Компания Threema базируется в Швейцарии и не подчиняется законодательству каких-либо других стран. Мессенджер работает в соответствии с нормами Европейского союза по обеспечению хранения данных. Ежегодная плата, взимаемая с пользователей компанией Threema, будет оплачиваться из текущего армейского бюджета. Согласно последним опросам, самым популярным в Швейцарии приложением для обмена мгновенными сообщениями среди лиц в возрасте от 16 до 64 лет остается WhatsApp.