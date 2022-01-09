В Украине продолжает уменьшаться количество заражений коронавирусом. За прошедшие сутки выявили менее 3 тысяч инфицирований. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. За сутки 8 января в Украине было зафиксировано 2810 новых случаев заражения, в том числе: 33 медработника; 163 ребенка.

26950 человек вакцинировались против коронавируса: первую дозу получили 7018 человек; вторую получили 17425 человек; дополнительную дозу получили 314 человек; бустерную дозу получили 2193 человека. Также за прошедшие сутки было сделано 27 тысяч тестов на коронавирус: методом ПЦР – 12 568 раз; методом ИФА – 2116 раз; экспресс-тессов – 12391 раз; За все время пандемии в Украине заболели 3702473 человека, выздоровели – 3511269, летальных исходов – 97239. Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Украине в течение 7 января также было зафиксировано уменьшение заболеваемости коронавирусом среди населения.