В столице Польши Варшаве среди улицы обнаружили 33-летнюю украинку в бессознательном состоянии. Сверху на ней лежал и плакал пятимесячный малыш. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. Известно, что инцидент произошел ночью. На лежащую на земле женщину натолкнулись случайные прохожие. Выяснилось, что женщина – гражданка Украины Очевидцы рассказали, что она лежала между припаркованными авто и ни на что не реагировала. Ребенок, одетый в комбинезон, но без шапки, был на нем сверху. Люди пытались помочь женщине. Как оказалось, она была очень пьяна и ее едва удалось привести в чувство. Позже выяснилось, что в крови у нее было 3 промилле алкоголя (примерно 0,5 выпитой водки). Прибывшие по вызову медики не обнаружили угроз жизни нетрезвой гражданки и ребенка. Ребенок оказался чужим Дальше стало еще интереснее. Выяснилось, что женщина – не мать ребенка, а тетя. Она вышла на прогулку с 5-месячным племянником и перестала отвечать на звонки. Когда мать ребенка прибыла на место вместе со своим мужем (оба — граждане Украины), то оказалось, что они тоже были под хмельком — у женщины было почти 1 промилле алкоголя, а у мужчины — 1,5. Временно ребенка изъяли из семьи. Пока вопрос решается, украинцы, найденные с ребенком без сознания, грозят до пяти лет лишения свободы. Ранее мы писали, что украинку в Польше сняли с рейса в Киев и оштрафовали из-за "бомбы" в чемодане.