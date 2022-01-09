Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая продолжает увлекать поклонников стройной фигурой — благодаря "Танцам со звездами" она сбросила 20 килограммов и поддерживает хорошую форму. Сейчас артистка отдыхает в Грузии, где похвасталась атмосферными фото и сделала неожиданное признание. Эффектные кадры исполнительница опубликовала в своем Instagram. Да, Саша позировала в стильном бежевом плаще и солнцезащитных очках на фоне насыщенно-синей двери. Волосы она оставила распущенными и загадочно улыбается на камеру. Также певица сделала оригинальное селфи в винтажном зеркальце, продемонстрировав салатовый маникюр и кольцо на пальце. "Тбилиси: день 3…. И, я, кажется, влюбилась", — призналась Зарицкая. Фолловеры засыпали Александру комплиментами в комментариях, восхищаясь ее красотой и фигурой. Как же похудела Ого, ты так похудела Как красиво Невероятна А какая Сашенька красивая, молодчинка наша Невероятно Красотка Какое шикарное фото. И эта синая дверь просто супер действительно похудела. Словно не Саша вообще У-у-у! Какой дерзкий взгляд! Вы Супер Просто молодец!!! Держишь форму после Танцев Красавица! Да держать! Ранее артистка показала еще несколько фото с прогулок по живописному Тбилиси.

Александра Зарицкая очаровала атмосферными кадрами по прогулкам по Тбилиси (фото: instagram.com/kazka.band) Напомним, Александра и ее экс-парнер из "Танцев со звездами 2021" Юрий Мешков интригуют общественность намеками на роман. Еще при участии в проекте парочка не скрывала нежные чувства друг к другу, а после снялась в романтической фотоистории, оставив открытым вопрос о своих отношениях.