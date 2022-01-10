В 2022 году различные «детские» выплаты увеличат — они «привязаны» к показателю прожиточного минимума, причем, эти показатели разные для различных возрастных групп. В частности, алиментные выплаты.

Об этом говорится в материале «Фактов».

С декабря 2021 года прожиточный минимум составляет:

на ребенка в возрасте до 6 лет — 2 100 гривен;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 2 618 гривен.Алименты.

Минимальный размер алиментов — 50% прожиточного минимума.

На данный момент выплаты составляют:

для детей до 6 лет — 1 050 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 1 309 гривен.

Летом этого года запланировано повышение размеров прожиточных минимумов:

для детей до 6 лет — до 2 201 гривни;

для детей от 6 до 18 лет — 2 744 гривни.

Увеличатся и минимальные алиментные выплаты — до 1 100,5 гривни и до 1 372 гривен.

Еще одно повышение запланировано на декабря 2022 года:

для детей до 6 лет — до 2 272 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — до 2 833 гривен.

После этого минимальные выплаты увеличатся до 1 136 и 1 416 гривен соответственно.

Впрочем, выплаты могут быть и выше — если плательщик алиментов получает значительную зарплату, то по решению суда минимальные выплаты могут составлять и 100 процентов прожиточного минимума на ребенка.

Положены алименты и детям, старше 18 лет. Если они учатся, то выплаты полагаются до достижения ими 23 лет. При этом за основу для расчета алиментов берут уже другой показатель — прожиточный минимум для трудоспособных. На данный момент он составляет 2 481 гривню, а минимальные алименты, соответственно — 1240,5 гривен.Помощь на ребенка

Помощь на детей одиноким матерям или усыновителям, матери (отцу) в случае смерти одного из родителей рассчитывается как разница между прожиточным минимумом, соответствующим возрасту ребенка, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода. То есть на каждого ребенка максимальный размер пособия будет: 2100 грн (дети до 6 лет), 2618 (6−18 лет), 2481 (для учащихся и студентов 18−23 лет размер пособия высчитывается из ПМ для трудоспособных).

Помощь детям, над которыми установлена опека или попечительство, составляет 2,5 прожиточных минимумов (3,6 — для ребенка с инвалидностью). В случае получения ребенком стипендий, пенсий, алиментов, госпомощи (кроме социальной помощи на детей с инвалидностью) размер пособия рассчитывается как разница между 2,5 (3,5) прожиточного минимума и среднемесячным размером других выплат за предыдущий год.

Максимальный размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, на данный момент составляет: 5250 грн (7350 для детей с инвалидностью) — для детей до 6 лет, 6545 (9163) — 6−18 лет.

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, которому не установлена инвалидность, назначается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 1934 грн.

Соцпомощь инвалидам с детства и детям с инвалидностью также возрастет:

лицам с инвалидностью детства I группы (100% ПМ для потерявших трудоспособность) — до 1934 грн,

II группы (80%) — до 1547,2 грн,

III группы (60%) — до 1160,4 грн,

детям с инвалидностью (70%) — до 1353,8 грн.

Пособие по беременности и родам:

Пособие составляет 100% среднего официального дохода женщины. Не работающие женщины также могут претендовать на декретные выплаты. Им полагается 25% от прожиточного минимума для трудоспособных (на данный момент не менее 620,25 грн.)

Государственная помощь при рождении ребенка — 41 280 грн, из них 10 320 грн единоразово и 860 грн ежемесячно в течение трех лет.

Вместо «беби-бокса» молодым родителям разрешили получать денежную компенсацию — это можно сделать посредством онлайн-сервиса «Малыш» в приложении «Дия». На данный момент выплата составляет 6300 гривен — три прожиточных минимума на детей до 6 лет. С ростом этого показателя будет увеличиваться и сумма.

Также семьи, которые больше других нуждаются в помощи по уходу за ребенком до 3 лет, могут рассчитывать на услуги «муниципальной няни».

Услуга «муниципальная няня» предоставляется для обеспечения ухода за:

ребенком до трех лет, который требует дополнительного ухода (ребенок с инвалидностью до трех лет, ребенок до трех лет, больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенок до трех лет, получивший тяжелую травму, нуждающийся в трансплантации органа, нуждающийся в паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность);

двумя и более детьми младше трех лет;

ребенком до трех лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

Родители, ежемесячно до 5 числа должны, предоставлять документы об оплате труда няне, а решение о начислении компенсации принимается местными органами соцзащиты в течение 10 дней со дня представления полного пакета документов. Сумма компенсации — прожиточный минимум для детей до 6 лет.

С 1 января 2022 года изменится только часть коммунальных тарифов для населения. Остальные будут заморожены до конца отопительного сезона за счет дотаций из государственного и местного бюджетов, а также средств государственных компаний.

В 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии украинцам. С 1 января дополнительные выплаты получат инвалиды-чернобыльцы и женщины 1962 года рождения.