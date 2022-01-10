Президент Европарламента Давид Сассоли госпитализирован в одну из итальянских клиник. Он находится в больнице с 26 декабря 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA. Как заявил пресс-секретарь президента Европарламента Роберто Куильо, все встречи Сасоли отменены. "Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима в связи с возникновением серьезного осложнения из-за дисфункции иммунной системы", — добавил он. Напомним, в сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат. Он занимает пост президента Европейского парламента с июля 2019 года.