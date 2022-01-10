Украинцы, получившие две первые прививки вакциной CoronaVac, смогут ревакцинироваться вакциной Pfizer. При этом те, кто получил первые прививки препаратами Moderna, Pfizer или AstraZeneca – смогут выбрать вакцину для бустерной прививки. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Helsi. Так, Министерство здравоохранения рекомендовало вакцины для бустерной дозы: Moderna или Comir AstraZeneca от Pfizer на выбор, если первые две дозы Вы получали Moderna/Pfizer/AstraZeneca. Только Comirnaty от Pfizer, если первые две дозы выполнены вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech. Напомним, 4 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине вводится бустерная вакцинация от коронавируса. Кроме того, в Украине открылась онлайн запись на бустерную прививку.