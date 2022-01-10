В Киеве с 10 по 12 января ожидается гололедица. Коммунальные службы будут обрабатывать дороги противогололедными средствами. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. "Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололедицы", — пишет прессслужба. Советы водителям: соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рисковых маневров; снижать скорость до минимума при приближении к пешеходам; включать габаритные огни и противотуманные фонари; не использовать авто, которое оборудовано летними шинами. Советы пешеходам: не спешить во время ходьбы; не держать руки в карманах во время ходьбы; во время падения – попытаться быстро присесть, чтобы попытаться удержаться на ногах; быть внимательными и на тротуарах, поскольку автомобили могут быть занесены при такой непогоде; быть внимательными при переходе дороги.