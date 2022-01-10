Нардеп от "Оппозиционной платформы — При жизни" Виктор Медведчук продлил домашний арест на два месяца — до 10 марта. Срок его пребывания под этой мерой пресечения не превышает максимальный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора. Сообщается, что сегодня Печерский районный суд продлил Медведчуку меру пресечения по так называемому "угольному делу" о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. "В рамках этого уголовного производства мера пресечения ему была впервые избрана 12 октября 2021 года со сроком действия до 19 ноября 2021 года. 16 ноября 2021 года она была продлена до 14 января 2022 года. И 10 января 2022 года решением суда она продлена еще на 2 месяце", — говорится в сообщении. Также в Офисе отмечают, что срок нахождения подозреваемого под домашним арестом в этом уголовном производстве на 10 марта 2022 года составит около 5 месяцев. Уголовный процессуальный кодекс разрешает содержание под домашним арестом в ходе досудебного расследования не более 6 месяцев. Напомним, сегодня соратник Медведчука Ренат Кузьмин заявил, что домашний арест для него составит якобы 10 месяцев всего. Однако не уточнил, что 6 месяцев этого срока касаются другого уголовного дела. Отметим, по "угольному делу" уже разрешили задержать бывшего министра энергетики Владимира Демчишина. Кроме того, пятый президент Петр Порошенко ожидается в Госбюро расследований для участия в следственных действиях.