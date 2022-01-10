На сегодняшний день в Казахстане развернута военная миссия стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) численностью более 2 000 человек. Развертывание миссии завершилось накануне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму саммита, опубликованную на сайте Кремля. "На сегодняшний день – согласно решению Совета коллективной безопасности – в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники", – заявил на онлайн-саммите президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. По его словам, военнослужащие из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана реализуют прикрытие и обеспечение безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Напомним, ранее в ОДКБ заявляли, что могут увеличить численность миссии в Казахстане при необходимости. На прошлой неделе Токаев из-за массовых протестов и беспорядков обратился за помощью в ОДКБ, организация оперативно одобрила запрос на "миротворческую" миссию.