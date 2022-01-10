В Государственной налоговой службе рассказали, когда интернет-магазинам нужно использовать РРО.

Как известно, с 1 января 2022 года применение РРО и/или ПРРО обязательно для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога ІІ-ІІІ группы при продаже товаров, работ, услуг.

«Одновременно с этим частью 2 статьи 664 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что если из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца доставить товар или передать товар в его местонахождение, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент передачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю. То есть, если потребитель (клиент) заказал товар на вебсайте продавца (Интернет – магазин), не производил предоплату за заказанный товар, а доставка товара осуществляется службой доставки на основании договора, согласно которому товар передается такой службе для доставки покупателю, то в таком случае РРО и/или ПРРО применяется службой доставки непосредственно при получении средств как оплаты за товар и передачу товара покупателю. Продавец обязан вложить в посылку расходную накладную или другой сопроводительный документ, свидетельствующий о происхождении товара.

Вместе с тем, при условии предоставления продавцом как возможного способа оплаты товаров покупателем исключительно реквизитов расчетного счета, открытого в учреждении банка, РРО/ПРРО таким продавцом также может не применяться», — говорится в сообщении службы.Требуется РРО

Как пишет «Сегодня», аппарат нужен, если покупатели рассчитываются за товар с использованием LiqPay, Portmone, WayForPay или любого другого сервиса онлайн-оплаты. Ведь данный расчет не считается безналичным. Это же касается и обычных переводов на номер платежной карты с другой карты.

Если у интернет-магазина есть курьерская служба, которая передает товар и принимает оплату.Не нужно использовать РРО

Если продавец предоставил исключительно реквизиты расчетного счета (как возможный способ оплаты товаров), то РРО или ПРРО могут не применяться. Это оплата:

посредством перевода средств через интернет-банкинг;

через кассу банка;

через терминал самообслуживания;

наложенного платежа непосредственно на почте.

В Украине могут изменить правила для предпринимателей: в первой группе будут только те, кто занимается розничной продажей товаров на рынках или предоставлением бытовых услуг населению.

Предпринимателей, не успевших заблаговременно зарегистрировать регистратор, налоговая не будет штрафовать сразу же с 1 января. В Украине продлен карантин, а следовательно и проверки бизнеса. Тем не менее, как только мораторий на проверки будет снят, налоговики не оставят без внимания «ФОПов» без кассового аппарата.