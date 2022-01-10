Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово года в 2021 году. Также создатели словаря перечислили и другие слова, которые стали самыми популярными в 2021 году. Об этом говорится на сайте онлайн-словаря "Мыслово". Словом года в 2021 году стало слово " вакцина ". Отмечается, что выбор слова был продиктован пандемией коронавируса. Все слова, которые стали производными от " вакцина ", также стали очень популярны в дискуссиях 2021 года. Слово " прививка " использовалось чаще, чем слово " вакцинация ", но так было до старта вакцинации от коронавируса в Украине. Какие еще слова были популярны в 2021 году Антивакцинатор (антиваксер или антивакс) – противник вакцинации Ревакцинация – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты Бустерная доза (сокращенно – бустер) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация Иммунизация – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации Иммунитет – способность организма противостоять действиям воздействия вредных внешних факторов. Ковидная тысяча (или тысяча Зеленского) – инициатива президента Украины, которая направлена на стимулирование вакцинации. Также публичный дискурс 2021 характеризовался следующими словами и выражениями: Большое строительство – инициатива президента Зеленского для развития инфраструктуры. Деолигархизация – борьба с олигархами. Земля — в контексте открытия рынка сельскохозяйственных земель и щедрого урожая зернобобовых культур в истории Украины. Вагнергейт – провальная операция спецслужб. Война – агрессивная риторика и размещение Россией военных сил у границ Украины в конце года. Стоит отметить, что словарь "Мыслово" существует с 2012 года и ежегодно определяет самые популярные слова в Украине. В 2020 году таким словом стало " коронавирус ". Ранее мы писали о том, что в Институте Pantone назвали цвет 2022 года. А также рассказывали о том, что названы все победители кинопремии "Золотой Глобус".