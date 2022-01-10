Правоохранители разоблачили и задержали агента российской военной разведки. Задержанный спланировал серию терактов в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины. Задержанный агент должен был расшатывать общественно-политическую ситуацию в Одесской области путем диверсий и терактов. Агент был задержан, когда он вербовал исполнителя для предстоящего теракта: поджога военной техники. "Агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики", — установили в СБУ. Одной из задач агента, которую узнала СБУ, была организация поджога военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года. Также он облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам. "Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника в Одесской области", — рассказали в СБУ. Российские спецслужбы хотели благодаря действиям задержанного агента оказывать информационное и психологическое давление, притворяясь якобы наличием пророссийского подполья и антиукраинских настроений в Одесской области. В настоящее время задержанному доложено о подозрении в совершении теракта. Агент уже находится под стражей, а правоохранители ищут другие возможные причастные к его деятельности.