В ЕС сократили срок действия COVID-сертификатов, Украина готовит аналогичное решение.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире «Сниданка с 1+1».

С 1 февраля 2022 года в ЕС вступят в силу новые правила. «Зеленый» COVID-сертификат будет действовать не 365 дней, а 270 — девять месяцев.

«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев», — сообщила Карчевич.

Пластиковые прозрачные маски, которые носят работники сферы обслуживания (кафе, рестораны, гостиницы) не являются средством индивидуальной защиты — они не уберегают от COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины разрешило бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных граждан от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Как сообщалось ранее, первый пациент с «Омикроном» в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест.

Украина планирует закупить таблетки от COVID-19 «Молнупиравир». Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием «Паксловид». Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.