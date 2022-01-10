Долгожданный Ukrainian Fashion Week FW22-23 состоится с 3 по 6 февраля 2022 года. Об этом стало известно из сообщения на официальных онлайн-ресурсах Украинской недели моды. Этот сезон, как и предыдущие, также будет проведен в phygital-формате: профессиональное сообщество – представители медиа, баеры и инфлюэнсеры будут приглашены посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров offline, соблюдая карантинные ограничения. А для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, UFW станет доступным благодаря открытому online-доступу к показам.

Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 (фото: instagram.com/ukrainianfashionweek_official) Видео всех показов и событий Ukrainian Fashion Week FW22-23 будут доступны на сайте мероприятия и на медиасервисе MEGOGO. Напомним, что Ukrainian Fashion Week был основан в 1997 году и стал первой неделей pr-e-porter в Восточной Европе. Это уникальное в Украине мероприятие проходит дважды в год, собирает более 50 участников, аккредитует более 200 украинских и международных медиа и который каждый раз посещает более 8000 гостей. Приоритетными направлениями развития недели моды были и остаются поддержка молодых дизайнеров, поддержка sustainable-брендов и кроссекторальность.

Ukrainian Fashion Week пройдет в феврале (instagram.com/ukrainianfashionweek_official) Напомним, что недавно Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой.