В Киеве в парке "Отрадный" местные жители снова заметили лису, которая спокойно прогуливалась по снегу и искала еду. Видео с диким животным опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас". "В парке "Отрадном" снова заметили лисичку", — говорится в сообщении. Пользователи сети прокомментировали это и предостерегли от контакта с животным, которое может быть бешеным. Лучше аккуратнее, может быть бешеная; Если подойдет к человеку, то точно нужно уходить от него; Какое очарование, в снегу купается; А может есть хочет, вот и выходит. У меня такая знакомая, я ее сухим собачьим кормом подкармливаю. Она сядет и ждет за кустами пока я насыплю и сяду в машину. Когда уеду, она выходит есть. Откуда в парке лиса Местные жители говорят, что уже не в первый раз видят животное в парке "Отрадный". Люди отмечают, что лиса очень ухожена и выглядит как домашнее животное. Люди считают, что она на самовыгуле, или, возможно, потерялась и ее ищут. Ведь лиса не агрессивна и спокойно подходит к людям. В КП УЗН Оболонского района сообщили, что о лисе слышат впервые и очень удивлены. Хотя животное не агрессивно, людям советуют быть и осторожными с ним. Напомним, в Киеве в центральном районе разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришко на Печерске. Ранее лису заметили пассажиры харьковского метро.