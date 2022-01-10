В Лос-Анджелесе спасатели вытащили пилота из кабины упавшего самолета за секунды до того, как поезд протаранил его.

В сети опубликовали кадры удивительного спасения.

Пилот из-за поломки спикировал на железнодорожный переезд недалеко от аэропорта Уайтмэн. К счастью, оперативные службы оказались поблизости. Они вытащили пилота из разбитого самолета и буквально через секунды поезд на скорости снес остатки легкомоторного самолета.

В кабине мужчина находился один, сейчас он в больнице и его жизни ничего не угрожает.



Одни из крупнейших в мире производителей коммерческих самолетов Boeing и Airbus направили письмо в Белый дом с просьбой перенести запуск мобильной связи 5G в США. Это якобы может препятствовать работе рейсов в будущем.Многие пытаются занять свое место в самолете первыми. Однако, как известно, самолет полетит только тогда, когда на борту разместятся все пассажиры. Но эксперты говорят , что если первым занять место, то есть незаурядные преимущества.