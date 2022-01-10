Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: подсолнечное масло — на 38,8%, сахар — на 28,3%, яйца — на 19,0% и хлеб — на 18,7%.

Кроме того, масло подорожало 13,6%, мясо и мясопродукты — на 12,9 %, на овощи — на 12,7%, молоко — на 11,3%, рыба и рыбопродукты — на 9,3%,

В то же время фрукты подешевели на 10,2%.

Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, поставляемой производителям социальных продуктов. Максимальная прибавка к 30 апреля составит 24%.

С 1 декабря в Украине изменились цены на продукты – больше всего подорожали фрукты и овощи.