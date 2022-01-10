В Украину ворвутся серьезные морозы — 12, 13 и 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов.

Своим прогнозом поделилась в Facebook Наталка Диденко.

Холодать начнет с завтрашнего дня, 11 января, но еще будет довольно «мягкие» градусы. Температура воздуха в течение дня вторника составит 2-6 градусов мороза, на востоке от 3 мороза до 2 тепла, на юге около нуля, в Крыму до 5 градусов тепла.

Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.

Снег возможен завтра в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях.

Из-за похолодания на дорогах ожидается гололедица.

В Киеве завтра, 11 января, без снега. В ближайшую ночь -5, завтра днем ​​-4 градуса. Гололедица.

А в течение 12-14 января в ночные часы температура опустится до -12-17 градусов.

Очередная волна потепления ожидается 14-16 января.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.