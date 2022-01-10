В понедельник, 10 января, стоимость биткоина во время торговой сессии опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов. Такой показатель был зафиксирован впервые с августа 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Coin Telegraph. Отмечается, что падение составило 4,36%. до 39739 долларов. Курс биткоина снижается третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта подешевела более чем на 20%. Причем сильное падение пришлось на первую неделю года, когда инвесторы получили новогодний "подарок" посредством удешевления биткоины на 13%. Напомним, курс биткоины начал падать на фоне протестов в Казахстане. Как писало РБК-Украина, На Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткоина.