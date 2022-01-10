Общая сумма расходов Пенсионного фонда Украины за 2021 год составила 520,9 млрд. гривен против 479,3 млрд. гривен за 2020 год. Из них непосредственно на пенсии направлено 509,9 млрд. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ. Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ (511,8 млрд. гривен) собственные средства составили 334,2 млрд. гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы от применения льготного размера единого взноса, 26,5 млрд гривен. Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 177,6 млрд. гривен. Как сообщало РБК-Украина, Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен. Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы – 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд. гривен.