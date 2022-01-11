Который год подряд Алан Бадоев не изменяет своим традициям и весь январь проводит в отпуске, выбирая необычные, экзотические направления. Дело в том, что 10 января знаменитый украинский режиссер отмечает день рождения и хочет провести его незабываемо. В этот раз, проведя более 20 часов в пути, Бадоев встретил новый год своей жизни в диких джунглях Коста-Рики. Однако сложная транспортировка к месту назначения оказалась далеко не единственным испытанием. Бадоеву пришлось пережить пищевое отравление, которое, впрочем, Алан, привыкший к любым трудностям, воспринял легко и философски, как своеобразный челлендж. "Смысл этого отравления был в том, чтобы я устроил себе вместе с физической еще и ментальную чистку", – улыбается режиссер.

Алан Бадоев на Коста-Рике (фото: instagram.com/alanbadoev) Кульминационным моментом дня рождения в джунглях стала встреча с целой стаей обезьян-ревунов – их считают самыми громкими наземными животными в мире, чей вой слышен на расстоянии нескольких километров. Алан и на эту проверку на стрессоустойчивость отреагировал с пониманием. "Громкий рев этих созданий в 6 утра сначала сильно меня испугал, а потом указал на то, что моя цель достигнута. Я готов начать свой 41-й год в гармонии с природой и наполнить себя до горлышка новыми впечатлениями. Просто жить – это и есть счастья, а жить и создавать что-то – большая приятная ответственность. Важно дарить любовь, важно быть честным, важно просто быть", — написал режиссер в своем Instagram. Напомним, что прошлый день рождения – юбилей – режиссер встретил в дорогущей вилле на Доминикане.