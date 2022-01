Боль в суставах, отек и тяжелая подвижность – признаки артрита, которые могут сильно замедлить ваше движение. К сожалению, очень многие страдают от разных типов артрита. Интересно, что некоторая еда может ухудшить ваше состояние, поэтому от нее лучше отказаться. Об этом сообщает Eat This, Not That! Эксперты советуют есть разнообразную растительную пищу и избегать пищи, которая вызывает воспаление и способствует развитию артрита. Ультраобработанные продукты Ультраобработанные продукты, хранящиеся в течение нескольких недель, обычно содержат консерванты, вызывающие воспаление. Речь идет о чипсах, печенье, выпечке и других упакованных продуктах с высокой степенью переработки. Вместо этого лучше употреблять продукты, которые не хранятся так долго и гниют спустя некоторое время. Фаст-фуд Чтобы значительно сократить потребление продуктов, вызывающих воспаление, думайте о свежих продуктах, а не жареных. "Ограничьте количество фаст-фуда. Ограничьте количество концентрированных сладостей, но самое главное ешьте натуральные растительные продукты", – говорят врачи. Жирная пища Транс-жиры, насыщенные жиры, происходящие из красного мяса и цельножирных молочных продуктов, и омега-6 полиненасыщенные жиры из кукурузных масел, содержащиеся во многих упакованных пищевых продуктах, способствуют хроническому воспалению кишечника. В одном исследовании особое внимание уделялось потенциальному влиянию насыщенных жиров в рационе на остеоартрит. В этом эксперименте исследователи изучали две группы крыс в течение 16 недель. Одну группу кормили едой с кукурузным крахмалом, другую – едой из простых углеводов и насыщенных жиров из сливочного масла, пальмового масла или животного жира. Исследователи обнаружили, что диета, содержащая 20% насыщенных жиров, приводила к отложениям насыщенных жиров в коленных суставах крыс, что ослабляло хрящи и усиливало воспаление, оба маркера остеоартрита. Газированные напитки Хотя вы хорошо знаете, что подслащенные сахаром напитки могут стать причиной увеличения веса и подвергать вас риску развития диабета 2 типа, вы можете не знать о другой потенциальной опасности употребления слишком большого количества сладких напитков – повышенный риск ревматоидного артрита. Два больших долгосрочных обсервационных исследования, в которых приняли участие 186 900 женщин, связали употребление газированных напитков с артритом. Исследователи обнаружили, что у женщин, которые выпивали одну или несколько порций газированных напитков с сахаром (но не диетических газированных напитков) ежедневно, риск развития ревматоидного артрита был на 63% выше, чем у тех, кто не пил газированных напитков или меньше одной порцию в день. Алкоголь Избегайте привычки выпивать. Исследования показывают, что алкоголь нарушает баланс "хороших" и "плохих" бактерий в кишечнике, а также вызывает воспаление кишечника. Злоупотребление алкоголем также может повредить ткани кишечника, сделав их проницаемыми или "дырявыми", что позволяет вывести токсины, вызывающие воспаление. Чрезмерное употребление алкоголя также снижает способность кишечника извлекать питательные вещества из пищи. Напомним, диетологи назвали продукт, помогающий людям снизить тягу к сладкому. Ранее диетолог высказалась о жирах в рационе и почему опасно их "сжигать" препаратами.