Завтра в Украине морозы усилятся. Уже в ближайшую ночь температура воздуха в некоторых областях опустится до 10-18 градусов. Днем столбики термометров будут достигать отметок в 7-14 со знаком «минус».

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Она добавила, что на дорогах будет гололедица.

«Снега серьезного не будет, что-то и где-то порой будет летать, но какие-то существенные осадки – вряд ли.

Ветер будет задуваться с севера, будет порывистым», — предупредила она.

В Киеве 12 января ночью будет до -14 градусов, днем ​​до -12 градусов. Гололедица, без существенных осадков.

Следующая ночь, на 13 января, будет еще холоднее — ожидаются 15-20-градусные морозы, на Севере и северо-востоке даже до -20-23 градусов.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.