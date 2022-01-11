Приготовить действительно вкусную и идеальную кашу не так уж просто. Все потому, что она может получиться слишком жидкой или густой. Поэтому даже такое элементарное блюдо требует особой технологии. Как идеально приготовить рисовую, гречневую, манную кашу и геркулес, сообщили на странице "salaty_zakusky" в Instagram. Рисовая молочная каша Так, в кипящее молоко нужно добавить сахар и соль, высыпать рис. Довести до кипения (если объем невелик, то кипятили минуту) и сразу снимали с плиты. Затем добавьте масло и накройте крышкой. Минут через 20-30 рис сам разбухнет. Секрет приготовления вкусной молочной каши Не варите ее сразу до готовности; Берите больше молока на пропорции; Варите крупу в молоке после закипания 1-2 минуты помешивая; Через некоторое время крупа набухнет и вы получите вкусную густую кашу. Гречневая каша Такую кашу залейте с вечера водой, а утром поставьте на огонь и доведите до кипения. Тогда крупа будет рассыпчатой. Геркулес Для хорошей консистенции и яркого вкуса на литр молока – 7-8 столовых ложек хлопьев. Затем сразу перелейте в керамическую миску. Затем накройте крышкой и оставьте на ночь. Затем, при необходимости, можно нагреть в микроволновке. Манко На литр молока возьмите 4 столовых ложки крупы. Этой каше достаточно несколько минут покипеть. Затем снимите с плиты и оставьте еще на 20 минут. Раньше мы сообщали, как приготовить вкусную кашу без комочков, которая понравится даже детям. Также мы писали, что врачи рассказали, кому категорически нельзя есть овсянку.