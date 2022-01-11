Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 установил курс евро на уровне 31,17 гривен за евро. Это на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 12 января установлен на таком уровне: 31,1722 гривны за евро (+0,0562 грн). При этом курс евро на 11 января составляет 31 116 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом курс евро поднялся до максимума с конца сентября 2021 года. Высший курс был только 28 сентября – 31,1764 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,29 гривны за евро. Курс покупки составляет 31,27 гривны за евро.