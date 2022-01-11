Новый штамм COVID-19 Омикрон уже обнаружен в 114 странах. Впервые о нем заговорили в конце ноября, но только сейчас ученые назвали ранее не замечавший симптом. Об этом сообщает британское издание Express. По данным ученых, одним из наиболее распространенных симптомов является чихание. При этом они отметили, что до появления вакцинации с таким симптомом не сталкивались. Медики считают, что чихание чаще обычного может быть признаком COVID-19, но только у людей, которые были вакцинированы. "Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чиханье как о симптоме по сравнению с теми, кто не прививался", — заявили ученые. Эксперты также не выявили большого различия в симптомах Дельты и Омикрона. Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса. При этом потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенной – ранее в 2021 году она входила в десятку основных симптомов, а теперь занимает 17-е место, и только каждый пятый человек чувствует ее. Напомним, врач сообщил, когда украинцам ждать новую волну и озвучил даты. Ранее учёные рассказали, на какой день после заражения проявляются симптомы Омикрона.