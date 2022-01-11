С начала суток 11 января в Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных Сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении. В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задания по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии. Напомним, за минувшие сутки, 10 января, боевики дважды обстреляли позиции ООС в Донбассе. В результате подрыва на мине погибли два украинских военных.