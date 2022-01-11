На границе Армении и Азербайджана возобновились взаимные обстрелы. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана и Армении. В частности, как заявили в Минобороны Азербайджана, армянская армия совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района, в результате обстрела погиб один военнослужащий. Также сообщается, что ответными мерами действия противника были подавлены. Армянская сторона в свою очередь отмечает, что армия Азербайджана открыла огонь по позициям на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области, в результате чего один военный получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Позже возобновился обстрел армянских позиций в восточной части границы якобы с применением артиллерии и беспилотников. "Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых", — отметили в Минобороны Армении. Напомним, в конце 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в заключении мирного соглашения с Баку. А уже в начале 2022 года Азербайджан заявил об обстрелах на границе со стороны Армении. Обстрелы на границе между странами происходят периодически. Последнее серьезное обострение конфликта было осенью 2020 года, когда в ходе стремительного наступления азербайджанская армия заняла несколько районов Нагорного Карабаха, которые до этого в течение 30 лет были неподконтрольны Баку.