На трассе Киев-Одесса, вблизи села Саливонки (Киевская область) произошло ДТП. Предварительно известно о пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Около 13:00 вблизи поселка Саливонки произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor. Предварительно: есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, возможно осложнение движения в направлении города Одессы.



Одиннадцать человек, в том числе один ребенок пострадали в результате аварии, которая произошла в районе села Городище (Черниговская область) на 113 км автодороги «Копти-Глухов-Бачевск». Там столкнулись автомобиль «Toyota RAV4» и микроавтобус «Renault Master».

7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Погибли 13 человек, выжить удалось семерым.

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.

В ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Чаще всего в ноябре причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования.