Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" предлагает скидку на газ для бытовых пользователей. Сэкономить 1% стоимости газа можно при оплате до 15 числа. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу компании. "Оплачивайте газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, скидку можно использовать при следующем платеже. Напомним, население пока не ощутит изменений в связи с резким ростом цен на газ на мировых рынках. До 30 апреля будут действовать годовые тарифы, составляющие около 8 гривен за кубометр. Эти цены примерно одинаковы у всех крупнейших поставщиков. В частности, "Нафтогаз" продает газ населению по 7,96 гривен за кубометр, компании под брендом "Твой Газсбыт" – 7,99 гривен. Цены останутся стабильными благодаря тому, что государственная компания "Нефтегаз" продает оптом газ поставщикам населению газ по 7,42 гривны, который они затем продают с небольшой наценкой. Повышение тарифов на газ практически неизбежно с 1 мая, поскольку цены на газ останутся высокими.