Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли сейчас находится на последних сроках беременности. Но все же не упускает случая вдохновить своих фанатов, выложив несколько стильных образов. В этот раз любимая Джейсона Стэтхэма показала аутфиты в деловом стиле , которые подойдут для встреч в офисе и переговоров. Блейзер + платье + сапоги-чулки Это сочетание доказывает, что в офисе можно смотреться женственно и сексуально, не нарушая дресс-код. Светлый пиджак и длинное черное платье с разрезом по ноге модель дополнила бежевыми сапогами-чулками на шпильке. После совещания в таком образе следует отправиться в ресторан с любимым.

Роузи Хантингтон-Уайтли любит совмещать вещи разных стилей (фото: instagram.com/rosiehw) Блейзер + платье-майка + ботинки Почти дважды мама любит комфортные образы не менее сексуальных. Она виртуозно использует тот же блейзер, но теперь с другим платьем – меди, из белого трикотажа. Обувь на плоской подошве бежевого цвета отлично завершает картину.

Модель учит обыгрывать одну и ту же вещь (фото: instagram.com/rosiehw) Минип + пиджак-оверсайз + босоножки Обладательница стройных ног, Роузи не упускает возможности их продемонстрировать. Черные топ и шелковые шорты она удачно дополнила пиджаком на пару размеров больше, сделав образ более сдержанным и строгим.

Утонченные босоножки на каблуке – лучшее дополнение к такому образу (фото: instagram.com/rosiehw) Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала самые стильные варианты верхней одежды этой зимой. Читайте также 5 модных образов зимы 2022 года, которые показала Эльза Хоск.