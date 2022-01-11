Старый (Православный) Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2022-м году этот день выпадает на пятницу.

Этот праздник возник из-за смены календарей в начале XX века. До этого времени весь мир жил по григорианскому календарю, но в 1918 году во многих странах мира произошел переход на более совершенный — юлианский — календарь. Он отличается от григорианского на 13 дней. В связи с этим Новый год (1 января) по новому стилю стали отмечать на 13 дней раньше. Смена календаря произошла также на территории бывшей Российской империи, но православная церковь отказалась от нововведений и продолжила отмечать праздники по старому стилю. При этом Новый год как светский праздник все-таки стали отмечать вместе со всем миром — без привязки к церковной дате, а религиозные (Рождество Христово, День святого Николая) отмечают по старому (григорианскому) календарю.

Дата Старого Нового года совпадает с датой именин Василия — в этот день было принято не спать всю ночь и засевать зерном дома соседей и знакомых. Эти народные традиции перекочевали в празднование Старого Нового года.

Накануне праздника, 13 января, — Щедрый вечер (Маланка, Маланья, Васильев вечер, Толстая или Щедрая кутья). В этот день церковь почитает преподобную Маланью Римлянку. Наши предки в этот день готовили сытные и богатые угощения: колбасу, свинину, вареники, холодец, блины. Главным блюдом на столе была щедрая кутья (в нее добавляют сало, масло или молоко).

В этот день девушки раньше гадали. Также было принято наряжаться в козу Маланку и разыгрывать веселые сценки.

После полуночи 14 января наступает Васильев день. Мальчики и парни ходили к крестным и соседям и посевали дома зерном, желая счастья хозяевам. Этот обряд призван привлечь хороший достаток и урожай в Новый год. Считается, что в день Старого Нового года первый в дом должен зайти мужчина.

Что нельзя делать на Старый Новый год