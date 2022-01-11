Украинцы в праздничные новогодние и рождественские периоды выбрасывают продукты на сумму от 470 млн до 1 млрд гривен. Причина — необдуманное потребление — мы покупаем и готовим больше, чем можем съесть.

Об этом в Facebook пишет Центр управления отходами.

Эксперты отмечают, что количество отходов на новогодне-рождественские праздники увеличивается. К примеру, в Великобритании и США на 25-30%. Большую часть того, что выбрасывают, составляют пищевые отходы. При этом, эта еда все еще пригодна к потреблению.

Центр отмечает, что на праздники серьезно растет риск купить лишнее, приготовить больше. При этом люди не заботятся о правильном хранении продуктов.

Список советов, которые помогут уменьшить количество пищевых отходов:

Перед походом в магазин обязательно составьте список покупок, чтобы уменьшить соблазн купить что-то лишнее, а также предварительно проверьте холодильник на наличие нужных продуктов.

Заранее составьте праздничное меню – выбирайте легкие блюда из сезонных локальных продуктов и обязательно учитывайте количество гостей. Если ждете родителей или несколько друзей, то не стоит готовить на 20 человек.

Храните оставшуюся пищу в пищевых контейнерах в холодильнике и попробуйте трансформировать ее в новые блюда. Также некоторые готовые блюда можно заморозить, так они будут храниться дольше и смогут порадовать вас позже.

Накладывайте в свою тарелку ровно столько, сколько сможете съесть.

Если после празднования все же осталось много еды, предложите гостям унести с собой. Можно упаковать всем с собой в судочки или отдать бездомным или нуждающимся людям. Попытайтесь найти местные организации, которые помогают таким людям, и спросите, как можно передать еду.

Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.

С 1 декабря в Украине изменились цены на продукты – больше всего подорожали фрукты и овощи.