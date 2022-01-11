Журналистам и блоггерам в Узбекистане запретили освещать события в Казахстане. Есть информация, что это неофициальный приказ местной спецслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на узбекскую службу "Радио Свобода". Сообщается, что некоторых блоггеров и журналистов уже вызывали в правоохранительные органы, где попросили "меньше писать по этой теме", "не распространять видеозаписи" и "не призывать к митингам". Один из блоггеров на условиях анонимности сообщил, что запрет на освещение событий в Казахстане наложила Служба государственной дезпеки (СГБ) Узбекистана. "Это неофициальный приказ. Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили из Агентства информации и массовых коммуникаций, попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас требовали не говорить, не показывать и не показывать обсуждать события в Казахстане", — отметил он. Сообщается, что даже центральные издания, радио и телеканалы в Узбекистане не освещали протесты и волнения в соседней стране. Кроме того, ряд активистов, известных в узбекском сегменте соцсетей, сообщили об угрозах от анонимных профилей за посты и комментарии о событиях в Казахстане. Еще один активист сообщил, что его вызвали в органы внутренних дел через пост "Когда проснутся узбеки?!". Его убедительно попросили не писать о казахах, а также обязали написать расписку. Причем разъяснительная работа ведется не только с освещающими события в Казахстане, но и с теми, кто резко выражает свое мнение. Напомним, через неделю с начала протестов ситуация в Казахстане стабилизировалась, сегодня было назначено новое правительство. Также сообщалось, что уже через два дня начнется вывод миссии ОДКБ из страны.